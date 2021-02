Am Donnerstag besuchte Bundesinnenminister Horst Seehofer die deutsch-tschechische Grenze bei Gottleuba, um sich vor Ort ein Bild der Lage zu machen. Angesichts des aktuellen Infektionsgeschehens im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie müssten den Menschen vor Ansteckungen geschützt werden. Daher sei davon auszugehen, dass die Grenzkontrollen weiter verlängert werden. "Ob die verlängerte Verordnung weiterhin auch in diesem Bereich mit stationären Kontrollen versehen wird, werden wir innerhalb des Montags und Dienstags, A innerhalb der Bundesregierung und Be mit den Bundesländern beraten und beschließen. Also, jetzt noch keine finale Meinung, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass wir verlängern müssen, weil sich die Mutationslage noch nicht entscheidend verändert hat." Ähnliche Maßnahmen, wie an der Grenze zu Tschechien gibt es auch an den Übergängen zu Österreich. Seehofer lobte die Arbeit der Polizei an den Grenzen und sagte, die Verkehrsengpässe seien weitgehend beseitigt worden. Allerdings mussten allein am Donnerstagmorgen von 50.000 durchgeführten Kontrollen an der sächsischen und bayerischen Grenze 10.000 Fahrzeuge wegen Nichteinhaltung der Einreisebestimmungen zurückgewiesen werden.

