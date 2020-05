Als CSU-Vorsitzender hatte sich Bundesinnenminister Horst Seehofer dafür eingesetzt, dass die Pkw-Maut 2013 in den Koalitionsvertrag aufgenommen wurde. Die geplante Maut war vor knapp einem Jahr vor dem Europäischen Gerichtshof gescheitert. Mittlerweile beschäftigt sich ein Untersuchungsausschuss des Bundestages mit dem Thema. Die Abgeordneten wollen die Hintergründe um das Scheitern der Pkw-Maut aufklären. Mitte Februar hatte der frühere Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer als Zeuge in dem Gremium neben Bundeskanzlerin Merkel auch Seehofer belastet. Sie hätten wider besseren Wissens eine "europarechtliche Unmöglichkeit" bei der Pkw-Maut in den Koalitionsvertrag hineinverhandelt. Dazu sagte Seehofer: "Wissen Sie, Peter Ramsauer kann nicht wenige Wochen nach einer Wahl, wo dieser Punkt zentral war bei zwei Wahlen - bayerische Landtagswahl und 14 Tage später Deutscher Bundestag - kann er doch von mir nicht verlangen, dass ich wenige Wochen nach einer Wahl ein Wahlversprechen breche. Das ist nicht möglich." Auch Bundestag und Bundesrat hätten dem Projekt zugestimmt, sagte Seehofer. Man lebe in einem Rechtsstaat und müsse die Entscheidung von Gerichten respektieren. Er habe im Zusammenhang mit der Maut nichts falsch gemacht und würde es heute wieder so machen. Im Zentrum des Untersuchungsausschusses steht, dass das Verkehrsministerium unter dem jetzigen Ressortchef Andreas Scheuer 2018 Verträge zur Erhebung und Kontrolle der Maut geschlossen hatte - bevor endgültige Rechtssicherheit bestand. Die Opposition wirft Scheuer daher schwere Fehler zulasten der Steuerzahler vor.