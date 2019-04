(HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat am Mittwoch in Berlin sein „Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht" vorstellt: "Insgesamt wenn ich die beiden Gesetze sehe, wenn ich das Rückkehr Gesetz sehe und vor allem sehe, was wir in der Vergangenheit alles schon auf den Weg gebracht haben, ist dies ein sehr guter Interessensausgleich zwischen der Förderung von Integration und Humanität. Das war immer ein wichtiger Pfeiler meiner Asylpolitik und auf der anderen Seite die Forderung nach Ordnung und Steuerung." // "Wer vollziehbar ausreisepflichtig ist, muss unser Land auch wieder verlassen. Und wenn diese Rechtspflicht nicht befolgt wird, muss der Staat sie durchsetzen. Es geht eben auch um die Durchsetzung des Rechtsstaates." // "Was mir ganz wichtig ist, dass Informationen zum Ablauf von Abschiebungen, insbesondere Abschiebungen Termine, Dienstgeheimnissen sind, die strafbar sind, wenn diese Dienstgeheimnisse verraten werden."