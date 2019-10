"Wenn wir als Europäische Union nicht die Kraft haben, dieses große Thema, das uns noch lange beschäftigen wird, solidarisch und gemeinsam zu lösen, dann soll sich niemand einbilden, dass das Thema weit weg ist, sondern dann werden wir das erleben, was wir 2015 auch erlebt haben. Dann werden die Menschen überall in Europa erscheinen. Und mir ist eine geordnete Flüchtlingspolitik, die nach klaren Regeln in Europa handelt, lieber als ein ungeordneter, über die Tausenden hinausgehenden Zuwanderungen. Das war ja ein temporärer, wie Sie wissen, jedenfalls bei uns in Deutschland, ein temporärer Kontrollverlust." ://: "Das, was ich hier tue als Bundesinnenminister - übrigens in Abstimmung mit unserer Regierung in Deutschland - dient auch deutschen Interessen. Wenn wir den Griechen und den Türken bei der Bewältigung der Migrationsproblematik helfen, dann ist dies eine Solidaraktion gegenüber Euch, aber es dient gleichzeitig auch uns in der Bundesrepublik Deutschland. Und das ist europäische Solidarität der Zukunft, dass man die Interessen so ausgleicht, dass jedes Land mit seinen Interessen berücksichtigt wird. Das ist die Grundkonstruktion. Daneben, neben dem Bemühen einer europäischen Asylpolitik, habe ich dem Minister angeboten administrative Unterstützung, falls es die griechische Regierung wünscht."