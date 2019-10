HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-TÖNE von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU): "Wissen Sie, wir haben eine Grundvereinbarung zwischen Frankreich, Italien, Malta und Deutschland. Wir werben jetzt dafür, dass immer dann, wenn ein Schiff vor den Küsten von Italien oder Malta erscheint, auch andere Länder bereit sind, Flüchtlinge aufzunehmen. Und wir werben bei jedem Schiff um Unterstützung und werden heute darum auch bitten. Aber es ist nicht notwendig, dass jetzt 27 Mitgliedstaaten 'Ja' sagen. Länder, also Länder, die an der Außengrenze Europas liegen, haben ihrerseits Aufnahme von Flüchtlingen. Ich nenne nur das Beispiel Griechenland. Da haben sich die Flüchtlinge in den letzten zwei Monaten verdoppelt. Jetzt kann ich von Griechenland nicht verlangen, dass sie aus der Mittelmeerroute auch noch Flüchtlinge aufnehmen. Sie müssen sich auch mal die Zahlen anschauen. In 14 Monaten in Deutschland 225 Flüchtlinge aufgenommen aus der Seenotrettung. 225 in 14 Monaten. Da kann man jetzt wirklich nicht sagen, dass dies die ganz große Herausforderung unserer Zeit ist. Wir haben ganz andere Probleme."