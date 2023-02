STORY: Am zweiten Wettkampf-Tag des Segelwettbewerbs "SailGP" in Sydney mussten am Sonntag alle Events abgesagt werden. Der Grund: Heftige Schäden am Material durch zu viel Wind. Es klingt, wie ein schlechter Scherz. Aber fast orkanartige Windböen brachten das Geschehen im Hafen ordentlich durcheinander. Schiffsteile flogen unkontrolliert durch die Gegend und wurden beschädigt. Selbst Fachleute und Segel-Profis zeigten sich schockiert in Anbetracht dieser Naturgewalt. Doch der Grand Prix wird fortgesetzt. Die nächste Veranstaltung dieses Formats steht bereits im Programm. Am 18. und 19. März wollen sich die Athleten und ihre Teams in Neuseeland treffen. Voraussetzung ist natürlich, dass es dann nicht wieder wie hier in Sydney heißt: Alle Segel-Events fallen aus, weil einfach zu viel Wind herrscht.

