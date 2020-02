Um Punkt zehn Uhr am Montagmorgen ist der Verkauf der ersten Berlinale-Tickets losgegangen. Und so sehen dann auch die echten Berlinale-Fans aus. Denn einige haben sich hier sogar die Nacht um die Ohren geschlagen. Nur um sich so in der Verkaufsschlange für die Eintrittskarten eine gute Position zu ergattern. Hier die Stimmen von einigen der geduldigen Filmfestival-Fans in Berlin am Montag: "Wir machen das schon lange so. Das ist Teil der Berlinale. Es gehört dazu, dass wir hier zusammensitzen und quatschen und dann auch übernachten. Weil, wenn man nicht an den ersten Plätzen steht, kriegt man einfach für manche Filme keine Karten." "Naja, wie gesagt, das Programm, die Aufmachung, das ist alles schon ein bisschen anders. Die das jetzt leiten, kenne ich nicht. Muss man sehen, was rauskommt und wie die Resonanz ist." "Eigentlich könnte man sich fast alles angucken. Habe aber so ein bisschen den Eindruck, dass durch die neue Führung das hier ein bisschen ins Dokumentarische abdriftet. Das ist nicht negativ gemeint, aber mein Eindruck." Die Leitung der Berlinale, einem der renommiertesten Filmfestivals der Welt, hat in diesem Jahr erstmals das Duo Mariette Rissenbeek und Carlo Chatrian. Offizieller Beginn der 70. Berlinale ist am 20. Februar und im Wettbewerb um den Goldenen und die Silbernen Bären stehen 18 Werke. Während insgesamt rund 340 Filme im Programm zu sehen sein werden.