HINWEIS: DIESER BEITRAG WIRD OHNE SPRECHERTEXT GESENDET. O-TÖNE VON: Steffen Seibert, Sprecher der Bundesregierung: "Zusammengefasst kann man sagen: In diesem ersten Quartal werden wir die erwarteten und die vereinbarten Lieferungen bekommen, sogar etwas mehr. Für das zweite Quartal werden die Liefermengen dann beständig aufwachsen und da ist es wichtig, dass man realistisch in den Erwartungen ist. Eine Zahl von 10 Millionen Dosen pro Woche, die gelegentlich in der Diskussion ist, die erreichen wir sicher nicht im April, eher im Juni." "Klar ist aber: Im April nimmt die Impfkampagne weiter deutlich an Fahrt auf. Sie erreicht immer weitere Bevölkerungsgruppen und trotzdem werden wir noch nicht in einer Situation sein, wo sowohl für die Impfzentren wie auch die für die wie auch für die Arztpraxen unbegrenzte Mengen zur Verfügung stehen." Teresa Nauber, Sprecherin des Bundesgesundheitsministeriums: "Unser Ziel ist es weiterhin, dass Anfang April mit dem Impfen in den Arztpraxen begonnen wird. Dabei suchen wir eine bundeseinheitliche Lösung, um die bekannte Infrastruktur über den Großhandel und die Apotheken zu nutzen. Die Impfzentren sollen parallel weiterlaufen, vereinbarte Termine bleiben erhalten." Steffen Seibert, Sprecher der Bundesregierung: "Der Gesundheitsminister Jens Spahn hat von der neuen Impfverordnung berichtet, die er heute unterzeichnet und die vor allem in drei Punkten wichtige Veränderungen vorsieht. Erstens bei der Verlängerung der Intervalle zwischen erster und zweiter Impfung. Zweitens bei der Freigabe von Astrazeneca für Menschen auch jenseits der 65 Jahre und drittens die Ermöglichung von sogenannten Riegel oder Ringimpfungen, um z.B. in besonders betroffenen Grenzregionen mit extrem hoher Inzidenz vorgehen zu können."

