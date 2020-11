HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Steffen Seibert, Regierungssprecher: "Der Anstieg der Zahlen hat sich abgeflacht, aber sie steigen eben immer noch an. Und von einer Wende kann heute nicht die Rede sein. In den Zahlen stecken ja auch immer noch erhebliche Nachholeffekte. Eine Infektion, die jetzt gemeldet wird, die kann auf eine Ansteckung von vor 7 bis 14 Tagen zurückgehen. Wir werden also sehen, wie sich das übers Wochenende weiterentwickelt. Jeder Tag zählt. Es ist jedenfalls zu früh, ein abschließendes Urteil über die Wirkung der Maßnahmen, die jetzt im November gelten, zu fällen. Und für die Bundesregierung kann ich sagen, dass bei diesem Stand der Dinge für Montag jedenfalls keine Lockerungen von Einschränkungen zu erwarten sind. Die kann es noch nicht geben. Unser Ziel bleibt es, uns wieder dem Inzidenzwert von 50 anzunähern. 50 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner über 7 Tage. Denn das ist in etwa die Größenordnung, bei der man davon sprechen kann, dass unser Gesundheitssystem, unsere Gesundheitsämter die Pandemie unter Kontrolle haben können. Das ist die Größenordnung, bei der wir die einzelnen Kontakte der Infizierten auch wieder nachverfolgen und warnen können. Und von diesem Zielwert 50 sind wir zurzeit fast überall in Deutschland weit entfernt, so muss man das sagen. Und wir müssten wieder nahe an ihm dran sein, bevor aus Sicht der Bundesregierung über Lockerungen zu sprechen wäre. Die Kanzlerin hat ja mehrfach zum Ausdruck gebracht, es soll kein Weihnachten in Einsamkeit werden. Natürlich hoffen wir, das Treffen im engeren Familienkreis auch möglich sind. Und das wird auch, das wird wie so vieles andere jetzt auch, auf die Verantwortung jedes Einzelnen und jeder Einzelne und auch der Familien ankommen, wie sie sich verhalten."

