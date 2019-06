Auf einem Seil zu balancieren, in dreihundert Metern Höhe, über eine Strecke von 800 Metern, gesichter nur durch einen Gurt und ansonsten frei schwebend über den Alpen - das ist nicht so sehr eine physische, sondern vor allem eine mentale Herausforderung. So beschreibt es zumindest Mattis, der sich dieser Herausforderung gestellt hat. "Es war windig, es gab sogar ein paar Böen, die einen mehrere Meter lang hin und herwerfen. Balancieren, währen man schnell vorwärts geht, das ist schwierig." Slackline heißt das lose gespannte Seil, Slackline Crossing der Sport, der immer beliebter wird. Regulierungen und Regeln sind derzeit noch in der Entwicklung. Trotz der Widrigkeiten war Mattis sogar der Schnellste, mit 19 Minuten und 50 Sekunden. Aber nicht allen, die sich auf das Seil wagen, geht es darum eine gute Zeit hinzulegen. Für viele der etwa 20 Slackliner, die sich am Pfingswochenende in den französischen Alpen getroffen haben, geht es vor allem um die Lust am Abenteuer. Akrobat und Slackliner Johan erklärt, wie das Seil von einem Felsen zum nächsten gespannt wurde - "Wir schicken eine Angelschnur mit einer Drohne auf die andere Seite, - der Technik sei Dank - dann ein festeres Seil, und dann die Slackline, und dann fügt sich das, dafür braucht man starke Arme." Für den 26-jährigen Valentin scheint die Überquerung kaum mehr als ein ganz normaler Spaziergang zu sein - "Ich komme nur für den Spaß an der Sache, ein Wochenende mit Freunden, gute Stimmung, das wichtigste ist, dass man relaxed bleibt."