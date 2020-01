Der erste Tag im Jahr führt zu außergewöhnlichem... Aktionsdrang. In Rom ist es Tradition in den Tiber zu springen. Der 67-jährige erfahrene Taucher Maurizio Palmulli, sagt anfangs steige bei ihm immer ein wenig das Adrenalin, weil es ein so großer Sprung ins nur 4 bis 5 Grad kalte Wasser ist. "Ich bin sehr stolz etwas zu machen, was dann um die ganze Welt geht, dank ihnen, die jedes Jahr mit mir hier sind und mir ermöglichen, diese Dinge zu sagen. Danke und meine besten Wünsche an alle." An der Ostsee wusste man hingegen, wie man sich gegen kaltes Wasser rüstet und gut aufgewärmt in die Neujahrswellen wirft. In Frankreich traf man sich, ebenso gut gekleidet, am Strand von Dunkirk um das neue Jahr zu besingen und sich im Ärmelkanal die Füße zu kühlen. Ähnlich begingen Schwimmer im niederländischen Scheveningen den Neujahrstag, während die Energie geladenen Berliner an Land blieben. Beim alljährlichen Neujahrslauf joggten wieder Tausende Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom Brandenburger Tor bis zum Berliner Dom und zurück. O-Ton Teilnehmer: "Den ersten Tag im neuen Jahr, den vergammelt man normalerweise zu Hause. Und wenn man es dann geschafft hat mittags um zwölf hierher zu kommen, und dann eine Stunde mehr oder weniger Spazierengegangen, ist ja keine sportliche Leistung oder so, ja, aber wenn man dann abends oder nachmittags wieder zu Hause ist, dann weiß man - das Jahr hat gut angefangen, kann nur noch besser werden."