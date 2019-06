Selbstmordattentäter haben bei zwei kurz hintereinander verübten Anschlägen in der tunesischen Hauptstadt Tunis nach Regierungsangaben einen Polizisten mit in den Tod gerissen und mehrere Menschen verletzt. Zunächst sprengte sich ein Attentäter am Donnerstag im Stadtzentrum in die Luft, wie das Innenministerium mitteilte. Ziel sei eine Polizeistreife gewesen. Ein Polizist sei getötet und mindestens ein weiterer sowie drei Zivilisten seien verletzt worden. Wenig später kam es den Angaben zufolge zu einem zweiten Anschlag in der Nähe einer Polizeiwache. Dabei seien vier Menschen verletzt worden. Die Polizei riegelte die Tatorte ab. Wer hinter den Anschlägen steckte, war zunächst nicht klar. In entlegenen Gebieten Tunesiens nahe der Grenze zu Algerien sind mehrere militante Gruppen aktiv. Hohe Arbeitslosigkeit hat in den vergangenen Jahren auch immer wieder für Unruhen gesorgt. 2015 wurden Dutzende Menschen bei mehreren Anschlägen getötet, darunter auch auf touristische Ziele. Nach den Anschlägen im Jahr 2015 hatte sich die Sicherheitslage in dem bei Touristen beliebten Land eigentlich wieder verbessert. Im vergangenen Jahr kamen auch wieder mehr Reisende in das nordafrikanische Land.