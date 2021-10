Selbstmord-Anschlag auf eine Moschee in der Stadt Kunduz im Norden Afghanistans am Freitag. Bei dem Attentat sind Medienangaben zufolge Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Ein Anwohner erzählt, was er erlebt hat: "Es war gegen 13:40 Uhr. Alle Muslime hatten sich zum Freitagsgebet in der Moschee versammelt, und dann hörte ich die Explosion. Ich war in der Nähe und was ich sah, war wie das Ende der Welt. Warum passiert das den Muslimen - welche Religion sollten wir annehmen, in der es so etwas nicht gibt und in der es verboten ist, Muslime zu töten? Ich kann Ihnen nicht sagen, wie viele Leichen ich in mein Fahrzeug umgeladen habe. Es gab keinen Krankenwagen. Möge Gott allen Muslimen gnädig sein." Bisher hat sich noch niemand zu dem Anschlag bekannt. Der Angriff erfolgte jedoch nach mehreren in den letzten Wochen, zu denen sich sunnitische Kämpfer des Islamischen Staates bekannt hatten. Einem Sprecher der militant-isalamistischen Taliban zufolge seien Spezialkräfte vor Ort, um eine Untersuchung des Vorfalls einzuleiten. Die Taliban haben Mitte August die Macht in Afghanistan übernommen und sind mit dem IS verfeindet, was zu einem wachsenden Sicherheitsproblem in dem Land führt.

Mehr