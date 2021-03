Einmal Selbsttest bitte. Aldi Nord und Aldi Süd haben am Samstag mit dem Verkauf von Corona-Selbsttests begonnen - und die waren vielerorts bereits am Morgen ausverkauft, wie hier in einer Berliner Filiale. "Ja, ich wollte heute hier bei der Firma die Selbstests kaufen, aber leider ist alles schon weg. Und da ich erst in 10 Tagen geimpft werde, wäre das doch sehr schön, hätte ich noch einen Selbsttest machen können. Aber so ist es nichts." Das Unternehmen hatte nach eigenen Angaben mit einer starken Nachfragen gerechnet. Weitere Ware werde in den kommenden Woche verfügbar sein, so eine Sprecherin vor dem Verkaufsstart in einem vom Unternehmen herausgegebenen Statement. "Wir werden den Verkauf begrenzen, das heißt, ein Kunde kann auch eine Packung nur erwerben. Das machen wir zum einen, weil wir möchten, dass möglichst viele Kunden von diesem Angebot profitieren. Allerdings befinden sich in einer Packung auch fünf Tests. Und zum anderen bieten wir die Ware zum Selbstkostenpreis an. Das heißt, wir möchten auch hier, dass möglichst zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis anbieten, um die Pandemie zu bekämpfen." Aldi Süd und Aldi Nord bieten für die glücklichen ersten Käufer eine Schachtel mit jeweils fünf Selbsttests an, für 24,99 pro Box. "In diesem Fall wussten wir, alle warten darauf. Wir haben auch darauf gewartet, haben frühzeitig Mengen eingekauft, für die keine Zulassung vorgelegen hat. Kurzfristig in dieser Woche haben wir eine Zulassung bekommen und können entsprechend glücklicherweise am Samstag in den Verkauf gehen." In Deutschland stieg die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz laut Robert-Koch-Institut leicht auf 65,6. Der Wert gibt an, wie viele von 100.000 Einwohnern innerhalb einer Woche rechnerisch neu positiv getestet werden. Bund und Länder streben zunächst eine Inzidenz von 50 an. Öffnungen etwa des Einzelhandels werden aber erst in Aussicht gestellt, wenn der Wert 35 erreicht ist.

