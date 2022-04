STORY: Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskyi will den Rückzug russischer Truppen aus mehreren Gebieten nicht als Sieg werten. In einer Videoansprache am Donnerstag warnte Selenskyj davor, vorzeitig daraus abzuleiten, dass man einen Erfolg feiern könne. In der Ansprache an die Nation sagte er am Donnerstag, dass es sich vermutlich bloß um eine russische Taktik handeln würde. Nach Angaben des britischen Verteidigungsministeriums verlegt Russland Truppenteile aus Georgien in die Ukraine. Mit der Truppenverlegung wolle Russland offenbar seine Invasion in der Ukraine verstärken. Die Verlegung werde als Hinweis auf die unerwarteten Verluste Russlands gesehen. Im von russischen Streitkräften belagerten Mariupol hingegen droht die Rettung von Bewohnern erneut zu scheitern. Dort sind seit Wochen zehntausende Zivilisten von jeglicher Versorgung abgeschnitten. Es hatte in den vergangenen Wochen mehrfach Evakuierungsversuche gegeben. Allerdings geben sich das russische und das ukrainische Lager gegenseitig die Schuld, dass durch Beschuss die Zivilisten die Stadt im Südosten des Landes nicht sicher verlassen können. Die Angaben aus dem Kriegsgebieten lassen sich zum größten Teil nicht unabhängig überprüfen.

