STORY: Bei der Münchner Sicherheitskonferenz steht der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine im Vordergrund. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj gehörte am Freitag mit zu den ersten Rednern. Er hält es für wenig wahrscheinlich, dass Belarus an der Seite Russlands in den Krieg gegen sein Land eintreten wird. In seiner Rede forderte er jedoch auch eine größere Geschwindigkeit: "Wir müssen uns beeilen. Wir brauchen Geschwindigkeit, Geschwindigkeit bei den Vereinbarungen, Geschwindigkeit bei den Lieferungen, Geschwindigkeit bei Entscheidungen, um das russische Potenzial einzudämmen. Es gibt keine Alternative zu Geschwindigkeit, denn von der Geschwindigkeit hängen Leben ab. Verzögerungen sind und bleiben Fehler. Während wir darüber verhandeln, wie wir unsere Verteidigung mit modernen Panzern verstärken, denkt der Kreml bereits darüber nach, wie er die Republik Moldau erwürgen kann." Bis einschließlich Sonntag beraten Spitzenpolitiker, Wirtschaftsgrößen und Sicherheitsexperten über die weiteren Entwicklungen nach fast einem Jahr des Krieges, der seit dem 24. Februar 2022 tobt. Weitere Themen dürften der Iran, der Nahe Osten und die Beziehungen des Westens zu China sein.

