STORY: Zerstörte Gebäude in Kadiivka, im Osten der Ukraine. Die Stadt, die auf russisch Stachanow heißt, wird von pro-russischen Separatisten gehalten, als Teil ihrer selbsterklärten Volksrepublik Luhansk. Die Ukraine versucht, die Region zurückzuerobern. Laut Angaben der Separatisten feuerten ukrainische Soldaten am Montag Raketen vom Typ HIMARS auf die Stadt. Unter anderem seien eine Schule und eine Tierklinik getroffen worden, hieß es. Unterdessen treibt die Ukraine ihren Vorstoß voran, wie dieses am Montag auf TikTok veröffentlichte Video aus dem kürzlich eroberten Ort Bilohorivka zeigen soll. Präsident Selenskyj sagte in seiner Videoansprache am späten Montag, bei der Sicherung der befreiten Gebiete komme es jetzt auf Geschwindigkeit an. "Wir stabilisieren die Lage und halten unsere Positionen entschlossen. So stark, dass die Besatzer wirklich in Panik geraten sind. Wir haben die russischen Soldaten in der Ukraine gewarnt, dass sie nur zwei Möglichkeiten haben - aus unserem Land zu fliehen oder sich zu ergeben." Russlands einflussreicher Ex-Präsident Dmitri Medwedew und der Separatisten-Anführer Denis Puschilin forderten im Gegenzug, Referenden über einen Beitritt der Regionen Donezk und Luhansk zu Russland abzuhalten. Es sei wichtig, um ihre Interessen zu schützen.

