STORY: Nach Darstellung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sind Geschwindigkeit und Zahl die wichtigsten Faktoren bei den Panzerlieferungen für die Kriegsbemühungen seines Landes. Es müsste eine Panzer-Streitmacht aufgestellt werden, damit Tyrannei keine Chance mehr habe, sagt Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache am Mittwoch. Deutschland und andere Länder stärken die Ukraine in ihrem Kampf gegen Russland mit der Lieferung von Kampfpanzern. Die Bundesregierung sagte am Mittwoch 14 Kampfpanzer vom Typ Leopard-2-A6 zu und erteilte anderen Staaten wie etwa Polen die Genehmigung zur Lieferung eigener Leopard-Panzer an die Ukraine. Und auch Spanien, Finnland und die Niederlande kündigten an, dass sie sich bei den Leopard-Lieferungen mit eigenen Geräten beteiligen wollten. Russische Truppen waren am 24. Februar 2022 in das Nachbarland Ukraine einmarschiert. Seither tobt ein blutiger Kampf, in dem schätzungsweise bereits weit mehr als 100.000 Menschen getötet wurden. Russland hat ukrainische Gebiete im Süden und Osten des Landes besetzt. Die Frontlinien, die sich über mehr als 1000 Kilometer erstrecken, sind seit etwa zwei Monaten bei schweren Verlusten auf beiden Seiten weitgehend eingefroren.

Mehr