STORY: Die Einwohner von Kiew und Geflüchtete aus dem ganzen Land rücken zusammen. Und das gilt noch mehr, nachdem Russland seinen Raketenbeschuss verstärkt hat und vielerorts die Strom- und Wasserversorgung zusammengebrochen ist. Die ukrainischen Behörden haben sogenannte "Unbesiegbarkeitszentren" eingerichtet. Das sind oft nur Zelte, in denen die Menschen ihre Telefone aufladen, sich aufwärmen und heiße Getränke bekommen können. Die Lage sei ernst, sagt diese Frau, die aus dem Raum Charkiw nach Kiew geflüchtet ist. "Heute ist der zweite Tag, an dem wir keinen Strom und keine Lebensmittel haben. Mehr als 60 Kinder warten auf Essen und wir können nichts zubereiten, solange der Strom nicht wiederhergestellt ist. Wir brauchen jemanden, der uns hilft, warmes Essen für die Kinder zuzubereiten. Die Kinder haben seit gestern nichts mehr gegessen. Wir brauchen Hilfe." Angesichts der schwierigen Lage beschwor der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj den Widerstandsgeist seines Landes. "Wir haben neun Monate lang einen umfassenden Krieg überstanden, und Russland hat keinen Weg gefunden, uns zu brechen. Und es wird keinen finden", sagte Selenskyj am Abend in seiner täglichen Videoansprache. Selenskyj räumte ein, dass die Wiederherstellung der Strom- und Wasserversorgung nach dem schweren russischen Raketenangriff am Mittwoch schwierig sei. In mehreren Regionen des Landes gebe es noch Probleme. Die Menschen in Kiew, versuchen irgendwie mit der Situation klarzukommen. Ein Anlaufzentrum war auch dieser Coworking Space, der von einem Generator versorgt wurde. Die Betreiber wollen das Gemeinschaftsbüro rund um die Uhr offen halten. Und, solange das möglich ist, die Menschen hier mit Strom und Internet versorgen.

Mehr