STORY: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den mutmaßlichen Einsatz iranischer Drohnen gegen Ziele in der Ukraine erneut scharf verurteilt. Deren Einsatz komme einer politischen und militärischen Bankrotterklärung Russlands gleich. Selenskyj sagte, der Einsatz der Waffen könne bei der russischen Führung zwar Hoffnungen und Illusionen wecken, sei aber dennoch keine Hilfe. Die Ukraine behauptet, dass sich Russland bei seinen jüngsten Angriffen auf ukrainische Infrastruktur auf iranische "Kamikaze"-Drohnen verlässt. Die iranische Führung bestreitet, unbemannte Luftfahrzeuge an Russland zu liefern - eine Behauptung, die Washington für unwahr hält. Der Kreml erklärte am Dienstag, er habe keine Informationen darüber, ob iranische "Kamikaze"-Drohnen eingesetzt wurden oder nicht. Zelenskiy, der zuvor in einem Tweet erklärt hatte, dass die jüngsten Angriffe 30 Prozent der ukrainischen Kraftwerke außer Betrieb gesetzt hätten, forderte sein Land auf, zwischen 17 und 23 Uhr Strom zu sparen, um die Stromsysteme stabil zu halten. Der von Russland eingesetzte Verwalter der Region Cherson kündigt die Evakuierung einiger Zivilisten an. Wladimir Saldo spricht in einem Video von der Gefahr eines ukrainischen Angriffs. Die Bewohner von vier Orten am Dnipro sollten von dem Fluss weg verlegt werden, da ukrainischer Beschuss einen nahegelegenen Damm beschädigen könnte.

