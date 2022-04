STORY: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat in seiner abendlichen Videoansprach am Mittwoch betont, dass die Situation im Osten und im Süden der Ukraine „extrem hart“ sei. Er zeichnete das Bild von neuen, massiven Angriffen Russlands. Moskau würde alles daran gesetzt, um zumindest eine Art Sieg zu erringen, um den dann zu Propaganda-Zwecken präsentieren zu könne. Nach Angaben ihres Chef-Unterhändlers Michailo Podoljak via Twitter ist die Ukraine zu außerordentlichen Gesprächen ohne Vorbedingungen mit Russland in Mariupol bereit. Es könnten Zweier- oder Vierergespräche sein. Ziel sei es, dass auf diesem Wege Soldaten, Zivilisten, Kinder und Verwundete aus der Hafenstadt gerettet werden könnten. Der russische Angriff auf die Ukraine hat am 24. Februar begonnen und dauert damit bereits seit rund zwei Monaten an. Nachdem sich die russischen Truppen aus der Nähe von Kiew zurückgezogen hatten, wurde jedoch kürzlich ein massiver Angriff auf den Südosten der Ukraine gestartet. Ein schnelles Ende scheint zurzeit nicht absehbar.

