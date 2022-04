STORY: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier weilt derzeit in Polen, wo er am Dienstag der Regierung in Warschau Respekt für ihren Umgang mit den Folgen des russischen Angriffskrieges im Nachbarland Ukraine. Laut Planung wollte Steinmeier von Polen aus nach Kiew reisen - doch Präsident Selenskyj will das deutsche Staatsoberhaupt nicht empfangen. Beobachter vermuten, dahinter stehe Selenskyjs Missbilligung der engen Beziehungen Steinmeiers zu Russland in seiner Zeit als Außenminister der Bundesrepublik. Steinmeier hat sich enttäuscht gezeigte sich enttäuscht. Eigentlich hätten der polnische Präsident Andrej Duda und er verabredet, zusammen mit den Kollegen aus Estland, Litauen und Lettland nach Kiew zu reisen, "um dort ein starkes Zeichen der europäischen Solidarität mit der Ukraine zu setzen", sagte der Bundespräsident am Dienstag am Rande eines Besuchs in Warschau. "Ich war dazu bereit. Aber offenbar - und ich muss zur Kenntnis nehmen -, war das in Kiew nicht gewünscht", fügte er hinzu. Selenskyj hat in den vergagnenen Wochen eine ganze Reihe europäischer Amts- und Würdenträger empfangen. Jüngst hatte er erneut mit Bundeskanzler Scholz telefoniert.

Mehr