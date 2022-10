STORY: Diese Bilder werden jetzt immer öfter vom ukrainischen Militär oder vom ukrainischen Verteidigungsministerium veröffentlicht. Sie zeigen ukrainische Soldaten, die die Flagge ihres Landes in Gebieten hissen, die von Russland zurückerobert worden sein sollen. Die ukrainische Armee erzielt nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj im Süden und Osten des Landes deutliche und schnelle Fortschritte. Dort seien Dutzende Siedlungen zurückerobert worden, sagte Selenskyj in seiner nächtlichen Videobotschaft. Es seien Ortschaften in den Gebieten Cherson, Charkiw, Luhansk und Donezk wieder unter ukrainische Kontrolle gebracht worden. US-Präsident Joe Biden hat seinem ukrainischen Amtskollegen weitere Unterstützung in Höhe von 625 Millionen Dollar zugesagt. Zu dem Paket gehörten auch HIMARS-Waffensysteme, teilte das US-Präsidialamt mit. Biden habe Selenskyj zugesichert, die USA würden die russische Annexion von ukrainischem Gebiet nie anerkennen. Unterdessen hat Russlands Präsident Wladimir Putin der Nachrichtenagentur Tass zufolge das Gesetz zur Annexion von vier ukrainischen Gebieten unterzeichnet. Die Provinzen sind allerdings nicht völlig unter Kontrolle der russischen Streitkräfte, weshalb die von der Regierung in Moskau angestrebten Grenzziehungen völlig unklar sind. Russische Reservisten absolvierten am Dienstag in dem von Russland kontrollierten Teil der ukrainischen Region Donezk ein Kampftraining. Die Männer wurden vor kurzem im Rahmen der von Putin angeordneten Teilmobilisierung eingezogen. Seit der Ankündigung der Teilmobilmachung vor zwei Wochen seien mehr als 200.000 Menschen zum Militärdienst einberufen worden, sagte der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu laut der Nachrichtenagentur RIA. Russland strebe an, 300.000 weitere Menschen einzuziehen.

