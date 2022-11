STORY: In seiner abendlichen Videoansprache hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij am Montag gesagt, dass er mit Bundeskanzler Olaf Scholz gesprochen und ihm für die militärische Unterstützung gedankt habe. In dem Telefonat sicherte Scholz der Ukraine zu, dass er das Land weiterhin politisch, finanziell, humanitär und militärisch unterstützen werde. Selenskyj betonte, dass das deutsche Flugabwehrsystem Iris-T sehr erfolgreich eingesetzt werde. In der Hauptstadt Kiew war es trotzdem in den vergangenen Tagen vermehrt zu Luftangriffen gekommen. Und während der Bürgermeister der Stadt Vitali Klitschko am Montag noch erklärt hatte, dass durch die Angriffe auf kritische Infrastruktur rund 80 Prozent der Einwohner von der Wasserversorgung abgeschnitten wurden und etwa 350.000 Haushalte ohne Strom, gab Klitschko am Dienstag über den Messanger-Dienst Telegram bekannt, dass in der ukrainischen Hauptstadt die Strom- und Wasserversorgung wieder hergestellt worden seien. Bei den Getreidetransporten konnte beobachtet werden, dass am Montag weiterhin Schiffe mit Getreide aus ukrainischen Häfen ausliefen.Zuvor hatte Moskau erklärt, dass das von den Vereinten Nationen vermittelte Abkommen einseitig ausgesetzt würde. Denn Russland machte Kiew für Explosionen auf russischen Kriegsschiffen im Hafen von Sewastopol verantwortlich.

