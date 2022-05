STORY: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich in seiner abendlichen Videobotschaft am Dienstag erleichtert über die Rettung von Zivilisten aus Mariupol gezeigt. Seinen Angaben zufolge sei es gelungen, 156 Personen aus dem umkämpften Stahlwerk in Mariupol zu befreien. Endlich seien diese Menschen in völliger Sicherheit, sagte Selenskyj. Die Evakuierung sei unter großen Mühen und mithilfe verschiedener Vermittler vorbereitet worden. Die Gruppe mit Frauen, Kindern und älteren Menschen wurde am Dienstag in die Stadt Saporischschja in ukrainische Obhut gebracht. Die Hafenstadt Mariupol zählte vor dem russischen Angriffskrieg etwa 400.000 Einwohner. Nach Schätzungen befinden sich zurzeit nur noch rund 100.000 Menschen in der weitgehend zerstörten Stadt. Ukrainischen Angaben zufolge habe es russische Raketenangriffe, unter anderem auf Lwiw gegeben. In Teilen des Gebietes Lwiw im Westen der Ukraine fiel der Strom aus, die Bahn-Infrastruktur im ganzen Land sei angegriffen worden. Die Angaben aus dem Krisengebiet lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Mehr