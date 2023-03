STORY: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am Montag Truppen an der Front in der südöstlichen Region Saporischschja besucht. Das teilte er auf seinem Telegram-Kanal mit. Er besuchte auch ein Wohngebäude, das durch russischen Beschuss schwer beschädigt worden war. Bei dem Angriff am 22. März war ein Mensch getötet und mehrere verletzt worden. Vor dem Hintergrund eines geplanten Treffens mit dem Chef der UN-Atomaufsicht IAEA, Rafael Grossi, forderte Selenskyj erneut den Abzug der russischen Truppen aus dem Kernkraftwerk Saporischschja. Das Personal der Anlage stehe unter ständigem Druck der russischen Besatzungstruppen, die die Sicherheitsvorschriften nicht einhielten und sich in die technischen Prozesse einmischten. In seiner nächtlichen Videoansprache an die ukrainische Bevölkerung bezeichnet Selenskyj das russische Vorgehen als "radioaktive Erpressung" und den schlimmsten Vorfall in der Geschichte der Kernkraft. Das Atomkraftwerk Saporischschja ist das größte Kernkraftwerk in Europa. Die Anlage ist seit gut einem Jahr von russischen Truppen besetzt.

