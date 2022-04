STORY: Am Dienstag ist der UN-Sicherheitsrat in New York zusammengekommen. An dem Treffen nahm auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj per Video-Schalte teil. Selenskyj warf dem UN-Sicherheitsrat Versagen vor. Er forderte einen sofortigen Kriegsverbrecherprozess gegen Moskau und dass Russland umgehend für die Gräueltaten an Bewohnern der Stadt Butscha zur Rechenschaft gezogen werden müsse. Es würde sich um die schlimmsten Kriegsverbrechen seit dem Zweiten Weltkrieg handeln, sagte er. Der russische UN-Botschafter Vassily Nebenzia erklärte am Dienstag vor dem Sicherheitsrat, dass die russischen Truppen keine Zivilisten in der Ukraine angreifen würden, und wies die Vorwürfe des Missbrauchs als Lügen zurück. Auch der russische Außenminister Sergej Lawrow warf dem Westen vor, mit Hysterie über angebliche Kriegsverbrechen die Friedensverhandlungen scheitern lassen zu wollen. Die UN hingegen bestätigte unterdessen, dass fast 1.500 getötete Zivilisten in der Ukraine gezählt wurden und rund 2.200 Zivilisten verletzt wurden. Russland führt seit dem 24. Februar einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Alle Verhandlungen für einen Waffenstillstand sind bisher gescheitert.

