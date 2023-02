STORY: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist für einen Besuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingetroffen. Nach eigener Aussage, handelt es sich um ihre vierte Reise seit der russischen Invasion. Begleitet wurde sie von EU-Kommissaren. Ziel war es unter anderem zu zeigen, dass die EU der Ukraine fest zur Seite steht. Auch mit konkreter Unterstützung in vielen Bereichen: Ursula von der Leyen, EU-Kommissionspräsidentin: "Russland muss vor Gericht für seine abscheulichen Verbrechen zur Rechenschaft gezogen werden. Staatsanwälte aus der Ukraine und der Europäischen Union arbeiten bereits zusammen. Wir sammeln Beweise. Und als ersten Schritt freue ich mich darüber, ankündigen zu können, dass in Den Haag ein internationales Zentrum für die Verfolgung der Verbrechen der Aggression in der Ukraine eingerichtet wird." Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj rief die Europäische Union zu schärferen Sanktionen gegen Russland auf. Bei der gemeinsamen Pressekonferenz sagt er, die Sanktionskampagne der EU habe nachgelassen und müsse beschleunigt werden. Am 24. Februar jährt sich die russische Invasion der Ukraine. Und die Kämpfe besonders im Osten und Süden des Landes halten unvermindert an.

Mehr