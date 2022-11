STORY: Am Mittwoch ist der UN-Sicherheitsrat zu einer Dringlichkeitssitzung zusammengekommen. Hintergrund sind weitere schwere russische Raketenangriffe auf kritische Infrastruktur der Ukraine. Daher hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj vor dem Sicherheitsrat zum wiederholten Mal eine "sehr harte Reaktion" gefordert. Kiew hatte die Sitzung beantragt. Selenskyj unterstrich, dass die Ukraine nicht die Geisel eines, Zitat, „internationalen Terroristen" sein könne. Russland müsse außerdem mit Blick auf seine Handlungen von der Abstimmung im Gremium ausgeschlossen werden. Der Rat wird vermutlich jedoch keine Maßnahmen einleiten, da Russland ein Mitglied mit Vetorecht ist und damit jede Resolution blockieren kann. Bei den russischen Angriffen waren mehrere Menschen getötet worden. Außerdem fiel in Kiew die Wasser- und Stromversorgung aus. Auch in anderen Teilen des Landes gab es Blackouts.

