STORY: Historischer Besuch in Brüssel. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat vor dem EU-Parlament den Zusammenhalt Europas gegen Russland beschworen. Sein Land verteidige sich zusammen mit den Europäern gegen die "größte antieuropäische Macht", nämlich Russland, sagte er am Donnerstag vor den Abgeordneten und bekam stehende Ovationen der Parlamentarier. "Wir verteidigen uns auf dem Schlachtfeld, wir Ukrainer, zusammen mit Ihnen", sagte Selenskyj im Parlament. Er dankte den Verbündeten für die militärische und humanitäre Hilfe. In seiner Rede erwähnte er die Forderung nach Kampfjets allerdings nicht. Der Besuch Selenskjys ist Teil der Bemühungen der Regierung in Kiew, von den westlichen Staaten mehr Waffen zu erhalten. Für das Frühjahr wird eine neue Offensive russischer Truppen erwartet, die zuletzt ihre Angriffe in der Ostukraine verstärkt hatten. In der Debatte um die mögliche Lieferung von Kampfjets hatte die britische Regierung der Ukraine am Mittwoch die Ausbildung von Piloten angeboten. Während Frankreich die Lieferung von Kampfjets zumindest nicht ausschließt, haben sich die Bundesregierung und die US-Regierung bislang ablehnend geäußert.

