STORY: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am Montag unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen die von der russischen Besatzung befreite Stadt Cherson im Süden des Landes besucht. Vor einem Verwaltungsgebäude sprach Selenskyj zu Soldaten. Auch zahlreiche Zivilisten hatten sich mit ukrainischen Fahnen versammelt. Er sagte, man käme voran und sei bereit für einen Frieden des gesamten Landes. Selenskyj dankte den westlichen Staaten für deren anhaltende Unterstützung und betonte, vor allem die Lieferung von US-Raketen habe einen großen Unterschied gemacht. Der ukrainische Präsident ergänzte, die Reaktionen der Bevölkerung auf die Ankunft der ukrainischen Truppen in Cherson sprächen für sich. Seit Freitag begrüßten die Menschen in der Stadt die einrückenden ukrainischen Soldaten teils frenetisch. Die russischen Streitkräfte hatten sich zuvor auf das östliche Ufer des Flusses Dnipro zurückgezogen. Es war die bislang schwerste Niederlage für Russland seit Beginn des Angriffskriegs am 24. Februar. Cherson ist eine von vier ukrainischen Regionen, die die Regierung in Moskau völkerrechtswidrig annektiert und diese zu einem Teil des Staatsgebiets der Russischen Föderation erklärt hat.

Mehr