STORY: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist bei seiner zweiten Auslandsreise seit Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar vergangenen Jahres zu Gast in Großbritannien. Selenskyj landete am Mittwochvormittag mit einer Militärmaschine auf einem Flughafen in der Hauptstadtregion und war im Anschluss für Gespräche mit Premierminister Rishi Sunak in London zusammenkommen. Danach sprach Selenskyj vor dem britischen Unterhaus. In seine Rede betonte er, dass er alles in seiner Macht Stehende tun werde, um die Welt davon zu überzeugen, der Ukraine die modernen Flugzeuge zur Verfügung zu stellen, die Kiew bräuchte, um die ukrainischen Streitkräfte im Kampf gegen Russland zu unterstützen. Geplant ist nach Angaben der britischen Regierung zudem ein Besuch ukrainischer Soldaten, die in Großbritannien ausgebildet werden. Laut Sunaks Büro umfasst die Ausbildung der Soldaten auch die Luftwaffe. Damit würden ukrainische Piloten in die Lage versetzt, modernste Kampfflugzeuge der Nato zu steuern. Bislang hat der Westen der Ukraine keine Kampfflugzeuge geliefert, auch wegen der Befürchtung, dass damit Ziele in Russland angegriffen werden könnten.

