STORY: (HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT) DER UKRAINISCHE PRÄSIDENT, WOLODYMYR SELENSKYJ, AM MITTWOCH IN DAVOS: "Vor zehn Stunden hat sich in der Nähe von Kiew eine Tragödie ereignet. Ein Hubschrauberabsturz forderte das Leben des ukrainischen Innenministers, seiner Kollegen und der Hubschrauberbesatzung, als er in der Nähe eines Kindergartens abstürzte. Vierzehn ukrainische Familien haben heute ihre Angehörigen verloren, und viele weitere Familien verlieren täglich ihre Angehörigen durch den Krieg. Und ich möchte Sie bitten, das Andenken an alle Menschen, die die Ukraine verloren hat, mit einer Schweigeminute zu ehren."

Mehr