STORY: Am Mittwoch war der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bei den US-Kongressabgeordneten in Washington D.C. per Video-Schalte zu Gast. Dabei bat er die USA eindringlich um Unterstützung: "Wir brauchen Sie jetzt", formulierte er. In seiner Rede vor beiden Kammern des US-Kongresses wiederholte er mit Nachdruck die Forderung der Einrichtung einer Flugverbotszone über der Ukraine, um Raketen und Flugzeugangriffe aus der Luft zu unterbinden. "Denken Sie an Pearl Harbor", sagt Selenskyj und erinnerte damit an den Überraschungsangriff Japans auf die US-Pazifikflotte im Dezember 1941. Und er sagte: "Wenn Sie an die Ukraine denken, dann erinnern Sie sich bitte auch an die Angriffe vom 11. September 2001." Der russische Außenminister Sergej Lawrow sagte am Mittwoch nach einem Zusammenkommen mit seinem türkischen Amtskollegen, dass ein Treffen zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nach russischer Darstellung dazu dienen müsste, eine Einigung zu besiegeln. Aber es müssten zuvor konkrete Vereinbarungen zwischen Russland und der Ukraine abgeschlossen werden, die derzeit von den Delegationen beider Länder ausgearbeitet würden. Vor fast genau 3 Wochen, am 24. Februar, hat Russland einen Angriffskrieg auf die Ukraine gestartet. Rund drei Millionen Menschen sind nach Angaben der Vereinten Nationen seitdem auf der Flucht. Ein schnelles Ende ist derzeit nicht absehbar.

