STORY: Zum ukrainischen Unabhängigkeitstag hat Präsident Selenskyj vor verstärkten Militärschlägen Russlands gewarnt. Brutale Angriffe seien möglich, sagte Selenskyj in einer Videoansprache am Vorabend des Jahrestages. "Unsere Streitkräfte, unser Geheimdienst und unsere Sicherheitskräfte werden alles tun, um die Menschen so weit wie möglich zu schützen, und wir sind sicher, dass wir gegen jede Form des russischen Terrors vorgehen werden", sagte Selenskyj. Er forderte die Ukrainer auf, Sicherheitsvorschriften zu befolgen und die Ausgangssperre einzuhalten. Die Ukraine feiert am Mittwoch das Ende der Sowjetherrschaft vor 31 Jahren. Auch die Vereinigten Staaten rechnen damit, dass Russland rund um den Unabhängigkeitstag zivile und staatliche Infrastrukturen angreifen könnte. Die amerikanische Botschaft in Kiew forderte US-Bürger auf, die Ukraine zu verlassen.

