STORY: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Altkanzler Gerhard Schröder in scharfen Worten kritisiert. In seiner abendlichen Videoansprache sagte Selenskyj in der Nacht zu Donnerstag, dass es einfach ekelhaft sei, wenn ehemalige Führer großer Staaten mit europäischen Werten für Russland arbeiteten, das sich im Krieg gegen diese Werte befände. Ex-Kanzler Schröder hatte nach einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin erklärt, Russland wolle eine Verhandlungslösung. Vielleicht könne man die Einigung bei Getreide-Exporten langsam zu einem Waffenstillstand ausweiten, so Schröder. Selenskyj hingegen wünscht sich das Einwirken Chinas auf Russland. Der ukrainische Präsident rief die Volksrepublik auf, ihren politischen und wirtschaftlichen Einfluss auf Russland zur Beendigung des Krieges geltend zu machen. Selenskyj selbst suche nach einer Gelegenheit, um mit dem chinesischen Staatschef Xi Jingping "direkt" zu sprechen, so der ukrainische Präsident. Während am Mittwoch laut ukrainischen Angaben noch von russischen Angriffen im Süden des Landes gesprochen wurde - hier Aufnahmen aus Mykolajiw - meldete der ukrainische Generalstab nun auch erhebliche Aktivitäten der russischen Armee im Osten und Nordosten des Landes. In der Region Charkiw haben Russen demnach ein Dutzend Ortschaften unter Feuer genommen. Auch in der Nähe der Stadt Kramatorsk im Zentrum der Ukraine seien acht Kommunen beschossen worden.

