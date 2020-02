Er war einer der berüchtigtsten Drogenbosse Mexikos: Joaquin Guzman, oder einfach nur El Chapo genannt. Der Kleine. Zweimal war der Chef des Sinaloa-Kartells aus mexikanischen Gefängnissen spektakulär ausgebrochen. Dies sind seltene Bilder und Videoaufnahmen seiner dritten Inhaftierung im Januar 2016. Dabei wird der damals 60-Jährige von Gefängnisbeamten erkennungsdienstlich behandelt und befragt. Unter anderem fragt man ihn nach seinem Spitznamen und er antwortet: "El Chapo." Frisch geschoren und mit Gefängniskleidung ausgestattet tritt er dann seine Haft an. El Chapo wurde im Anschluss im Januar 2017 mit der Anklage wegen Drogenhandels und Mord an die USA ausgeliefert. Wo er auch in allen Anklagepunkten im Juli 2019 schuldig gesprochen und zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt wurde.