STORY: Ägypten hat einen selten altägyptischen Sarkophagdeckel aus den USA zurück an den Nil geholt. Das gaben die zuständigen Behörden am Montag bekannt. Die grüne Farbe des Sargdeckels deute darauf hin, dass er vermutlich zum Grab eines höheren Beamten aus der Spätzeit des alten Ägypten gehöre, sagte ein Beamter. Die Antiquität wiege etwa 500 Kilogramm. Die Rückführung ist Teil einer Vereinbarung zwischen den Regierungen der Vereinigten Staaten und Ägyptens aus den Jahren 2016 und 2021 gegen den illegalen Handel mit geschmuggelten Kulturgütern, sagte der ägyptische Außenminister Sameh Shoukry. Ägypten hat demnach in den letzten zehn Jahren fast 29.300 geschmuggelte Artefakte zurückerhalten.

Mehr