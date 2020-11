Es gibt viele verschiedene Gründe, wieso sich derzeit so viele Senegalesinnen und Senegalesen auf die lebensgefährliche Reise nach Europa begeben. Laut dem spanischen Innenministerium seien in diesem Jahr bereits rund 17.000 Menschen auf den kanarischen Inseln eingetroffen. Dem Ministerium zufolge sei dies ein Anstieg von über 1.000 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Nichtregierungsorganisation "AlarmPhone" teilte mit, dass laut ihren Berechnungen im Oktober bereits 480 Menschen im Atlantik gestorben seien. Die 55-Jährige Aminata Gueye hat ihren Sohn auf dem Meer verloren. Ihre Freunde hindern sie inzwischen daran, sich Bilder von Mohamed auf dem Handy anzusehen. Er war Zwiebelfarmer und erst 24 Jahre alt. "Er hat ein kleines Feld hinterlassen. Die Insekten haben alles zerstört. Gestern hatte ich dort angerufen, und mir wurde gesagt, dass die Pflanzen tot seien. Vielleicht hat er deshalb sein Glück versucht." Die wirtschaftliche Not, die durch die Coronavirus-Pandemie verstärkt wurde, treibt viele Menschen in die Flucht. Die senegalesische Vereinigung für Fischerei sieht die Überfischung als Hauptgrund dafür. Viele Fischer hätten Angst, dass es in ein paar Jahren keinen Fisch für sie mehr gibt. Greenpeace gab am Mittwoch eine Erklärung heraus, in der es hieß, der Senegal habe zu viele Fanglizenzen an ausländische Industrielle vergeben. Der 23-jährige Sidi Gaye hatte ebenfalls versucht, nach Europa zu kommen. Geschafft hat er es nicht. Das Boot war nach einem Zusammenstoß mit einem Schiff der senegalesischen Küstenwache gekentert. Er konnte überleben. Die Ereignisse verfolgen ihn bis heute. "Da waren Menschen, die ihre Hand nach mir ausgestreckt haben, nachdem sie ins Wasser gefallen sind. Sie riefen nach Hilfe, einmal, zweimal, und nach dem dritten Mal kannst du sie nicht mehr anschauen. An diesem Punkt musst du an dich selbst denken und überleben. Du kannst sie nicht retten, du könntest dabei sterben." Trotzdem will Gaye es nochmal probieren, sagt er. Für den enormen Anstieg an Migration über das Meer werden auch Fehlinformationen als Grund gesehen. Im Netz und im Volk / in der Bevölkerung erzählt man sich, dass die EU nun offener für illegale Migranten sei. Dadurch werden vor allem junge Menschen motiviert, viel Geld zu bezahlen. Gaye hatte zum Beispiel rund 700 US-Dollar für die misslungene Fahrt bezahlt.

