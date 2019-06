Diese Überreste eines Urvogels begeistern die Wissenschaftler. Sie gehören zu einem Vogel, der bislang völlig unbekannt war. Er wurde auf den Namen Alcmonavis Poeschli getauft. Nach dem Fundort und seinem Finder. Alcmona ist der alte keltische Name der Altmühl, Roland Pöschl heißt der Leiter der dortigen Ausgrabung. Ein Steinbruchbesitzer hatte die tierischen Überreste im Jahr 2017 im bayerischen Altmühltal gefunden. Zur Untersuchung kam das Exponat in die Bayerische Staatssammlung für Paläontologie und Geologie nach München, direkt unter das Mikroskop von Oliver Rauhut. "Ja, wir mussten das Stück natürlich erst einmal im Detail vergleichen mit Archaeopteryx. Weil natürlich lag erst mal der Verdacht nahe, dass es sich um einen weiteren Archaeopteryx handelt. Bei diesen Vergleichen hat sich herausgestellt, dass es doch einige Unterschiede gibt. Und das führt dann dazu, dass wir das als neuen Vogel identifizieren können, der halt ein bisschen fortschrittlicher ist als der Archaeopteryx." Alcmonavis Poeschli lebte nach Angaben von Rauhut im Jura-Zeitalter vor grob 150 Millionen Jahren. Dieses Lebewesen ist erst der zweite bekannte, flugfähige Vogel aus dieser Zeit überhaupt. Sein Cousin, der Archaeopteryx, gilt als Übergangsform zwischen Reptilien und Vögeln. Er belegt den Wissenschaftlern zufolge, dass die Vögel, die heute durch die Lüfte schwirren, direkte Nachfahren von Raubdinosauriern sind. "Vögel sind Dinosaurier, also so ähnlich wie Fledermäuse Säugetiere sind. Man nimmt sie ja auch nicht aus den Säugetieren heraus nur weil sie fliegen können. Und genauso ist das mit den Vögeln. Also die Vögel sind eigentlich Dinosaurier, die sich nur in die Luft erhoben haben." Sobald die Umbauarbeiten in der Staatssammlung für Paläontologie und Geologie in München abgeschlossen sind, soll der Ur-Vogel auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.