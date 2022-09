STORY: Es war der wohl letzte große Auftritt der 23-maligen Grand-Slam Siegerin Serena Williams. Die Tennis-Legende aus den USA verlor ihr Drittrunden-Match bei den US Open gegen die Australierin Ajila Tomljanoic und verabschiedet sich damit von der internationalen Sportbühne. Die Fans im Arthur Ashe Stadium von New York feierten die 40-Jährige ausgiebig. Und die war zu Tränen gerührt: "Es hat alles mit meinen Eltern angefangen, es ist alles ihr Verdienst. Ich bin ihnen wirklich sehr dankbar. Ich denke, das sind Freudentränen. Und es würde keine Serena geben, wenn es nicht Venus gegeben hätte. Danke, Venus. Du bist die einzige Grund dafür, dass es Serena Williams jemals gegeben hat Es war eine spaßige Reise." Auch vor dem Stadion hatten sich zahlreiche Fans von Serena Williams versammelt. Auf für sie ging mit dem Spiel in New York eine Ära zu Ende: "Sie hat die Entscheidung getroffen, und sie ist auf dem Höhepunkt ihrer Karriere, mit 40 Jahren ist sie immer noch eine der größten Sportlerinnen der Welt. Wir sind trotz des Ergebnisses wirklich stolz auf sie. "Sie ist die Größte aller Zeiten. Ich denke, niemand wird jemals mit ihrem Vermächtnis mithalten können. Ich denke, was sie erreicht hat, ist beispiellos in diesem Sport. Ob Frau oder Mann. Wir sind so stolz auf sie." Williams hatte vor wenigen Wochen ihren Rücktritt angekündigt. Am Tag vor ihrer Niederlage im Einzel war sie bereits mit ihrer Schwester Venus Williams beim vermutlich letzten gemeinsamen Profi-Auftritt im Doppel ausgeschieden.

