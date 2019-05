Gewissenhaft, zäh und unerschütterlich, so könnte man die Figur beschreiben, die Kit Harington in der Kultserie Game of Thrones verkörpert. Im wahren Leben kämpft der britische Schauspieler allerdings mit persönlichen Problemen. Als Jon Snow erlangte der vorher fast unbekannte Kit Harington weltberühmtheit, was er selbst als "angsteinflössend" beschrieb. Er fühle sich durch die große Aufmerksamkeit verwundbar, so Harington. In der New York Post erklärte ein Sprecher des Schauspielers, das Ende der Serie mache ihm schwer zu schaffen, und er sei nun wegen Stress und Alkoholkonsum in Behandlung. Die erst kürzlich ausgestrahlte letzte Folge der Serie hatte 19,3 Millionen Zuschauer, allein in den USA.