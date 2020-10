Zwölf Jahre Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung. So lautet das Urteil für eine Schlüsselfigur im Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach. Das Kölner Landgericht sah es als erwiesen an, dass Jörg L. seine heute dreijährige Tochter regelmäßig vergewaltigt und schwer sexuell missbraucht hat. Den Großteil der Taten habe er mit seinem Smartphone fotografiert oder gefilmt und Aufnahmen an gleichgesinnte Chat-Partner weitergeleitet. Durch das, was die Ermittler bei einer Hausdurchsuchung bei dem 43-Jährigen fanden, konnte das größte bisher bekannte Missbrauchsnetzwerk Deutschlands aufgedeckt werden. Von allen angeklagten Taten hatte L. unzählige Fotos und Videos gemacht, die Polizei fand bei ihm gigantische Mengen an kinderpornografischen Dateien. Jan Orth, Pressesprecher am Landgericht Köln: "Das Gericht hat die Sicherungsverwahrung damit begründet, dass der Angeklagte zur Überzeugung der Kammer für die Allgemeinheit gefährlich ist. Sie hat das damit begründet, dass der Angeklagte aufgrund der Pädophilie und den Feststellungen zu den Taten über einen Hang verfügt, solche schwerwiegende Taten, nämlich Sexualstraftaten, zulasten von Kindern zu begehen. Auch seine Kriminalprognose ist nach den Feststellungen der Kammer ungünstig, weswegen sie von einer zukünftigen Gefährlichkeit des Angeklagten ausgeht." Die Staatsanwaltschaft hatte dreizehneinhalb Jahre und anschließende Sicherungsverwahrung gefordert. Der Verteidiger von Jörg L. hatte sich gegen eine Sicherungsverwahrung ausgesprochen. Im Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach gehen Polizisten Spuren zu Tausenden Verdächtigen nach, auch Urteile hat es schon gegeben.

