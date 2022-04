STORY: Chinas Handelszentrum Shanghai ist am Freitag größtenteils zum Stillstand gekommen. Denn wegen der Ausbreitung von Corona-Fällen war ein harter Lockdown ausgerufen worden. Die Regierung hat die 26-Millionen-Einwohner-Stadt weitgehend abgesperrt. Auf diesem Weg soll die Ausbreitung von Covid-19 gestoppt werden. Laut offiziellen Angaben gingen die Zahlen bereits den zweiten Tag in Folge zurück. Die Einwohner versuchten sich vor dem Hintergrund des harten Lockdowns mit den notwendigen Lebensmitteln einzudecken. Zu Chinas Null-Covid-Strategie gehören auch massenhafte Corona-Tests der Bevölkerung. Die Behörden teilten am Freitag mit, dass am Donnerstag rund 4.150 neue asymptomatische Fälle sowie etwa 360 symptomatische Fälle gemeldet wurden. Am Tag zuvor waren es noch 5.300 asymptomatische Fälle und 355 mit Symptomen. Die Tendenz ist also fallend.

Mehr