STORY: Diese Amateuraufnahmen sollen am Donnerstag in Shanghai entstanden sein und dokumentieren, dass der Unmut über die strengen Corona-Beschränkungen in der Millionenstadt zunimmt. Sie zeigen Einwohner der Stadt, die heftig mit Polizisten in Schutzkleidung diskutieren. Einige von ihnen werden von der Polizei abgeführt oder weggetragen. Auf dem Video ist eine Frau zu hören, die sich darüber beschwert, dass eine Unterkunft für Covid-Infizierte ganz in der Nähe ihres Häuserblocks eingerichtet wurde. Die Polizei hat ein Fahrverbot für Autos verhängt. Weil China eine "Null-Covid-Strategie" verfolgt, sind die Bewohner außerdem aufgerufen worden, ihre Wohnungen und Häuser nicht zu verlassen. Trotzdem ist die Pandemie in Shanghai noch immer nicht unter Kontrolle. Die tägliche Zahl der COVI-19 Fälle war nach Angaben der Behörden am Freitag nur leicht auf 23.000 Infektionen zurückgegangen.

