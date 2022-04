STORY: In Shanghai steigen die Corona-Infektionen weiter an. Die Behörden meldeten am Mittwoch 16.766 neue, asymptomatische Fälle binnen eines Tages. Für die nächsten Tage sind in der Wirtschaftsmetropole an der chinesischen Ostküste weitere Massentests für die 26 Millionen Einwohner angekündigt. Bis dahin halte der aktuelle Lockdown an, teilten die Behörden mit. Anschließend werde über eine Aufhebung beraten. Wirtschaftsvertreter erwarten durch den Lockdown auch Auswirkungen für Deutschland. Der Handelsverband HDE teilte mit, ähnliche Entwicklungen wie derzeit in Shanghai hätten bereits in den vergangenen beiden Jahren zu Störungen in der Lieferkette und zu Lieferschwierigkeiten geführt - insbesondere bei Unterhaltungselektronik und Spielwaren.

