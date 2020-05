Solch gute Surfbedingungen wie am Montag hat man im südfranzösischen Cannes, also an einer Mittelmeerküste, nicht alle Tage. Und wenn die Wellen so ideal brechen, ohne Wind und Sturm, dann gibt es für die meisten Surfer kein Halten mehr. Hinzu kam, dass ab Anfang der Woche auch die strengen Ausgangssperren wegen der Corona-Pandemie in Frankreich gelockert worden waren. Unter anderem hatte die Regierung Sport im Freien wieder weitgehend erlaubt. Aber Schwimmen und Surfen im Meer war noch verboten. Weshalb dann auch der Surf-Spaß in den Mittelmeer-Wellen von der Polizei unterbrochen wurde. Doch trotz des Risikos einer Geldstrafe, hielt das die Surfer nicht davon ab, die perfekten Wellen zu genießen: "Wie lange haben wir gesurft? Vielleicht 2-3 Stunden? Vier Polizisten kamen und haben uns vertrieben. Aber wir waren kurz danach schon wieder im Wasser." Und während die Strände in Frankreich nach Angaben der Regierung noch bis mindestens Anfang Juni geschlossen bleiben sollen, waren in der französischen Hauptstadt Paris die Läden wieder geöffnet. Montag war der erste Tag der Lockerungen seit der Verhängung der strengen Ausgangssperren Mitte März. Ein erstes Durchatmen in der Krise, denn offiziellen Angaben zufolge sind in Frankreich rund 26.000 Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben.