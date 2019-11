In Deutschland hat sich der "Black Friday" als Shopping-Tag etabliert. In Frankfurt am Main strömten zahlreiche Schnäppchenjäger gleich Morgens in die Geschäfte. Bei Vielen standen Elektroartikel auf dem Einkaufszettel. "Nintendo Switch für die Kinder, weil es sehr sehr günstig ist. Für 288 Euro ist es natürlich ein Super-Preis." "Es ist das allererste Mal, dass ich das wahrnehme. Ich bin total schockiert, was hier los ist." Viele Händler nutzen den großen Marketing-Effekt am "Black Friday". Für den Handel sind solche Anlässe sehr wichtig, sagt Stefan Hertel, der Sprecher des Einzelhandelsverbands HDE. "Viele Kunden greifen dann nicht nur zu Schnäppchen, sondern kaufen links und rechts davon, wenn sie schon mal vor Ort sind, Dinge zu normalen Preisen ein. So dass viele Händler so von diesem Anlass profitieren können." Der Tag nach dem Erntedankfest Thanksgiving ist in den USA traditionell der umsatzstärkste Tag des Einzelhandels. Früher war er von tumultartigen Szenen in vielen Kaufhäsern geprägt. Gedränge im stationären Handel war dieses Jahr allerdings selten. Die Schnäppchenjagd verlagert sich zunehmend ins Internet. US-Verbraucher gaben in den ersten Stunden Analysten zufolge mehr als zwei Milliarden US-Dollar online aus. Auch in Deutschland ist die Konsumlust ungebrochen, sagt Hertel. "Wir rechnen deshalb auch in diesem Jahr mit Plus von 3 Prozent beim Umsatz im deutschen Einzelhandel im Vergleich zum Vorjahr. Und es wird auch ein gutes Weihnachtsgeschäft allen Prognosen nach werden." In Frankreich wurde der "Black Friday" von Demonstrationen gegen den Online-Händler Amazon begleitet. Aktivisten hatten ein Amazon-Logistikzentrum in der Nähe von Lyon belagert. "Der Protest soll die sozialen, umwelt- und steuerlichen Schäden durch Amazon anprangern", so die Verantwortlichen. Proteste gegen Amazon gibt es auch in Deutschland. Hier streiken die Beschäftigten vom "Black Friday" bis zum ebenfalls umsatzstarken "Cyber Monday" für bessere Bezahlung.