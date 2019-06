Sich mal hemmungslos im Schlamm wälzen - in vielen weckt das den kindlichen Spieltrieb. "Weil es einfach eine geile Herausforderung ist, und mit seinen Kollegen einfach mal ohne Rücksicht auf irgendwas zu nehmen, durch den Schlamm zu robben, wer träumt nicht davon?" "Ich finde, das ist sehr entspannend, das ist so nicht typisch, nicht Alltag, man kann ein bisschen Kind sein, Sport. Das ist im Team, das ist nichts alleine, das ist keine Ein-Mann-Show, das ist halt schön. Am 1. und 2. Juni findet der Hindernislauf Tough Mudder in Arnsberg statt, für knapp hundert Euro kann sich jeder anmelden, der es seiner eigenen Fitness zutraut. "Ich bin mit meinem jüngsten, und mit meinem ältesten Sohn hier. Und die haben das schon mal mitgemacht, vor zwei Jahren, bei Hannover. Und da war ich so begeistert, da habe ich gesagt, das nächste Mal, wenn ihr euch anmeldet mache ich mit. Und jetzt bin ich dabei." Gelaufen werden jeweils 5, oder 15 Kilometer, auf die Zeit kommt es dabei nicht an, denn Tough Mudder ist kein Rennen, sondern ein Hindernislauf. "Weil das einfach das allercoolste Event ist, weil wir ein Team sind, weil niemand zurückgelassen wird, zu keiner Zeit, und weil es mir persönlich nicht um die Zeit geht. Und darum finde ich es saucool, dass es weiterhin nicht um die Zeit geht, und wir hier einfach sauviel Spaß (haben)". Die Rennen, finden auch in Großbritannien und in den USA statt, wo sie vor knapp 10 Jahren erfunden wurden.