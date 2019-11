Schüsse sind am Donnerstag im Süden Iraks zu hören, ein Armee-Stützpunkt steht in Flammen. Schüsse, bei denen nach Angaben von Rettungskräften Dutzende Menschen getötet und verletzt wurden. Demnach sollen Sicherheitskräfte das Feuer auf Demonstranten eröffnet haben, als diese sich am Flussübergang versammeln wollten. Im Anschluss gab es weitere Protestmärsche. Die Einsatzkräfte vertrieben diese aber weitestgehend und lösten die Versammlungen auf. Auch in Bagdad gab es am Donnerstag Tote durch scharfe Munition. Mittlerweile sind es die größten Proteste seit dem Sturz des langjährigen Machthabers Saddam Hussein im Jahr 2003. Der Unmut der Bevölkerung richtet sich gegen die politische Elite, Misswirtschaft, Korruption und hohe Arbeitslosigkeit. Insgesamt wurden dabei bislang weit mehr als 300 Menschen getötet.